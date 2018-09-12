Погибшим во время стрельбы в Туркестанской области оказался случайный свидетель. 22-летний парень даже не участвовал в потасовке, которая предшествовала выстрелам, передает телеканал КТК.

Он вместе с напарником просто грузил дыни, когда два посредника начали ругаться между собой. Сначала они подрались, а потом один из них вернулся с вооруженной подмогой. Стреляли, говорят, сразу несколько человек и, похоже, что без разбора.

Мужчины быстро смахивают платком слезы, а женщины уже обессилили от рыданий. В семье Улыкбаевых 4 дня назад похоронили единственного сына. 22-летний Бердыкожа через две недели собирался начать работать учителем физики и математики. В ожидании дома не сидел, а подрабатывал грузчиком. В тот день он вместе с напарниками должен были загрузить фуру дынями. Однако во время неожиданной стрельбы в него попали три пули. Ранения стали смертельными.

— Моего сына, как будто скотину убили. Как такое простить? Будто мое сердце вырвали.

На этой площадке около 11 часов начали загружать коробки с дынями в фуру. Вдруг вспыхнула драка между двумя посредниками. К слову, это люди, которые помогают дехканам и покупателям найти друг друга. Так вот побежденный посредник сначала уехал, но позже вернулся с друзьями на пяти машинах.

Очевидцы вспоминают, что как только мужчины вышли из автомобилей, то открыли беспорядочную стрельбу. Настоящие разборки в стиле 90-х нарушили спокойную жизнь в поселке Достык. Преступники стреляли не в воздух, а по людям, причем без разбора. Под пули попали даже врачи скорой помощи. Их вызвали на место, чтобы перевязать голову пострадавшему в драке. В итоге врач и две медсестры этот день запомнят надолго.

Айкерим Халбекова, врач амбулатории пос. Достык: — Мы делали перевязку парню с разбитой головой. И тут он как закричит: «Приехали!» и побежал к ним. А ему-то ходить нельзя, и я за ним побежала. А тут перестрелка началась. Ужасно испугалась, будто на войне побывала.

Пули зацепили еще одного грузчика. Раны были нетяжелые и мужчину госпитализировать не стали. Полиция через несколько часов отрапортовала: двоих подозреваемых задержали, охотничье ружье изъяли.

Родные недоумевают, где остальные, ведь нападавшие приехали на пяти машинах и стреляли с нескольких сторон. Теперь все участники этой истории боятся, что под суд пойдет зачинщик стрельбы, а остальные окажутся лишь свидетелями.

Курбанкул Корумбаев, родственник погибшего: — Говорят, все это организовал ранее сидевший Толеген. С того момента как он во время драки одному разбил голову и приехали врачи, прошло около часа, и он вернулся с друзьями. Он очень быстро нашел оружие и людей. А участковый наш неизвестно где был все это время. Ведь когда врачи приехали на драку, он даже не среагировал. Сегодня Шардаринский районный суд выдал санкцию на арест двух подозреваемых. Как минимум два месяца на время досудебного расследования они будут находиться в следственном изоляторе.