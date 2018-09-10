Он будет производить экспертизу качества работ и материалов как на дорогах республиканского значения, так и охватит местные дороги и улицы населенных пунктов.

Как отметил на правительственном часе по вопросам развития автомобильных дорог в Мажилисе парламента РК министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, с учетом тенденции роста объема дорожно-строительных работ на всей сети автодорог республики необходимо усиление контроля за качеством строительства, передает корреспондент Zakon.kz.

«На сегодня на объектах строительства, реконструкции и ремонта контроль качества выполняется филиалами РГУ «Облжоллаборатория» в 14-ти областях и в городах Астана и Алматы, оснащенными многофункциональными передвижными диагностическими дорожными лабораториями», — напомнил он.

В рамках дальнейшей планомерной работы по усилению качества автомобильных дорог разработаны и утверждены Правила организации производства экспертизы качества работ и материалов, а также в период с 2013 по 2016 годы приобретены 15 комплексных передвижных дорожных лаборатории.

«Вместе с тем в 2016 году главой государства поддержана инициатива правительства по созданию Национального центра качества. Создание Национального центра качества будет осуществлено путем реорганизации 16 РГУ «Облжоллабораторий» в РГП. Национальному центру будут делегированы действующие полномочия «Облжоллабораторий» по экспертизе качества дорожно-ремонтных работ и наделены полномочия по управлению дорожными активами и оценки безопасности дорожно-транспортной инфраструктуры», — сообщил Ж. Касымбек.

По его словам, центр будет производить экспертизу качества работ и материалов не только на дорогах республиканского значения, как сейчас, но и охватит местные дороги и улицы населенных пунктов.

«Создание центра позволит правительству создать основу совершенно нового механизма государственного управления качеством дорог и их безопасностью, а также повысить показатель индекса «качества дорог». Также создается основа перехода на новые контракты по содержанию дорог, ориентированных на результат за счет перехода от количественного учета работ к качественным показателям состояния дорог», — отметил глава ведомства.

Министр добавил, что соответствующие поправки в закон на сегодняшний день согласованы с Мажилисом, в сентябре будут согласованы с Сенатом и уже со следующего года центр начнет свою работу.

Также он проинформировал, что в рамках цифровизации транспорта реализуется проект по внедрению «Системы управления дорожными активами» (СУДА), управление которым станет одной из основных функций Центра качества.

«Система представляет из себя базу данных дорог, сбор данных об состоянии которых осуществляется передвижными дорожными лабораториями (геометрические параметры, фактическое состояние), и самостоятельно определяет приоритетность ремонтных работ и потребность в финансировании. В настоящее время система находится в опытной эксплуатации и проходит аттестацию на информационную безопасность. Внедрение данной системы позволит оценить реальное состояние дорог и выработать рациональную стратегию их содержания и ремонта, а также обеспечить для граждан прозрачность и доступность к информации о дорогах», — заключил глава МИР РК.