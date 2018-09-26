Информация для налогоплательщиков, посещающих Центры оказания услуг.

Комитетом государственных доходов проведен анализ работы территориальных подразделений по вопросам начисления налога на имущество, земельного налога и налога на транспортные средства.

Учитывая, что в настоящее время резко увеличилось количество населения, посещающих органы государственных доходов нами:

продлен режим работы Центров оказания услуг до 20.00 часов;

на сайте yko.kgd.gov.kz актуализированы номера телефонов органов государственных доходов для получения информации по начисленным налогам выделены дополнительно работники для обслуживания налогоплательщиков;

рассматривается вопрос определения субботы рабочим днем.

Пресс-служба

Комитета государственных доходов МФ РК