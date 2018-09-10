Многие казахстанцы годами копят деньги, чтобы купить землю и построить на ней свой дом. Но при этом существует риск, что можно лишиться участка, если землю не использовать или если объекты на территории попадут под снос, передает alau.kz

В управлении по контролю за использованием и охраной земель Алматы рассказали о ньюансах, на которые стоит обратить внимание перед покупкой земельного участка, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Во первых, нужно собрать информацию о предыстории приглянувшегося земельного участка. «При покупке земельного участка необходимо удостовериться в отсутствии арестов, обременений, ограничений или других юридических притязаний третьих лиц. Это производится нотариусом при заключении сделки по базе данных юстиции. Таким образом, потенциальному покупателю не нужно собирать какие-либо документы и обращаться в государственные органы», — объясняют в управлении по контролю за использованием и охраной земель.

Во вторых, можно узнать и про будущие планы на этот земельный участок. Перед покупкой нужно необходимо удостоверится, не входит ли выбранная земля в список земельных участков, на которых должен состояться снос объектов.

«Некоторые землепользователи полагают, что при покупке земельного участка на рынке, а не у государства, земельный участок не подлежит изъятию. Это не соответствует действительности. Подлежат изъятию все неиспользуемые земельные участки, то есть пустующие земельные участки в течение трех лет с момента предоставления. Исключение составляют земельные участки, предоставленные гражданам, то есть, физическим лицам, для индивидуального жилищного строительства.

Также в управлении по контролю за использованием и охраной земель Алматы отмечают, что земельные участки, предоставленные под крестьянские или фермерские хозяйства, подлежат изъятию, если они не будут использованы по назначению 2 года подряд. По данным ведомства, кадастровая стоимость одного квадратного метра в Алматы составляет 6200 тенге, который в зависимости от места расположения земельного участка умножается на поправочный коэффициент от 0,68 до 1,5. В ведомстве отмечают, что приобрести земельные участки можно только через аукцион.