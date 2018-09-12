Акимат Шымкента и администрация Шымкентской городской инфекционной больницы выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким семье девочки в связи со смертью ребенка К. в городской инфекционной больнице 10 сентября 2018г.

Ребенок К. 25.10.2015 г.р. поступила в больницу 09.09.2018г. в 10:55 каретой скорой медицинской помощи с жалобами на рвоту и боли в животе. Осмотрена врачом приемного покоя, определена средняя степень состояния ребенка, бабушка ребенка отказалась от госпитализации. Однако писать расписку отказа от госпитализации отказалась. Повторно вызвана скорая медицинская помощь 09.09.2018г. в 14:24, бабушкой подписан отказ от госпитализации. В тот же день в 16:55 самообращением обратились в ШГИБ, где и была госпитализирована. Диагноз при поступлении «Пищевая токсикоинфекция».

Жалобы при поступлении: на рвоту до 5-6 раз в сутки, слабость, вялость, снижение аппетита. Данное заболевание связывали с употреблением пиццы, суши и молочного коктейля в кафе вечером 08.09.2018г. Одновременно заболела мать ребенка, которая получала лечение в ШГИБ. 10.09.2018 году в 21:10 час ребенок переведен в реанимацию в связи с ухудшением состояния.

Несмотря на проведенную интенсивную ИВЛ-терапию и гемодинамическую поддержку в 22:30 час 10.09.2018г. отмечается остановка сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия не дали положительного эффекта.

Диагноз клинический: Основной.: «Сепсис, септицемия, молниеносное течение, тяжелой степени тяжести». Осложнения: «ОСЛН. Отек головного мозга. ДН 3ст. Септический шок. ОПН в стадии олигоанурии».

В той ситуации врачи сделали все возможное, чтобы спасти ребенка, но, к сожалению, драгоценное время было упущено. В итоге отравления и общей интоксикации в течение более 24 часов ребенок погибает. Врачи не боги, к сожалению.

Родственники забрали тело ребенка отказавшись от проведения патолого-анатомического вскрытия, написав расписку о неимении претензии к медицинским работникам.

Приказом управления здравоохранения города Шымкента совместно с департаментом по ЮКО Комитета общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан начато служебное расследование данного случая летального исхода в городской инфекционной больнице ребенка К. Результаты расследования будут сообщены дополнительно.