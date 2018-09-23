Экспедиция по маршруту «Новый Шелковый путь», проходящая в рамках проекта «Ұлы Дала Eліне саяхат», прибыла сегодня в Алматы.

Напомним, что VI маршрут проекта стартовал 17 сентября. За 13 дней участники экспедиции побывают на территории Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей, сообщает primeminister.kz.

«Ұлы дала еліне саяхат» является самой масштабной экспедицией по регионам Казахстана, проводится по шести маршрутам с охватом шести туристских кластеров. Цель экспедиции — исследование природных, исторических, сакральных объектов для разработки новых туристских маршрутов, развитие внутреннего туризма и инфраструктуры, а также изучение родной страны. Кроме того, материалы об экспедиции будут способствовать популяризации и повышению узнаваемости Казахстана, как туристской дестинации, и привлечению населения к внутреннему туризму. В результате будут сформированы новые туристические маршруты, подготовлены иллюстрированные путеводители создан качественный фото- и видеобанк о природных объектах страны, актуализирована информация об их состоянии.

Первые дни экспедиции прошли в Алматинской области, участники побывали на казахстанско-китайской границе, где по пути в Хоргос посетили уникальную мечеть в Жаркенте. Она построена без единого гвоздя, при строительстве использовалась Тянь-Шанская ель. Далее участники побывали в одном из живописных мест Казахстана — ущелье Кольсай с его удивительно красивыми озерами и оз. Каинды.

Маршрут экспедиции продолжился посещением горы Актау, Поющего бархана, родника Шокана Уалиханова, городища Талхиз. Также в Алматинской области путешественники смогли увидеть урочище Тамгалы, которое является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сегодня участники экспедиции посетили достопримечательности города Алматы: каток «Медео», «Шымбулак» и Большое алматинское озеро — эти места постоянно привлекают внимание туристов. Помимо этого, в Алматы путешественников встретила звезда казахстанской эстрады Бахыт Шадаева.

«Мне отрадно знать, что развитию внутреннего туризма в Казахстане уделяется все больше и больше внимания. Чего только стоят красоты нашего края, какая у нас богатая и живописная природа! Вам удалось застать мягкую осень в Алматы, пору урожая и чудесных осенних вечеров. К тому же в составе экспедиции собрались настоящие профессионалы своего дела. Вы лишь на середине пути, и впереди вас ждут новые открытия. Надеюсь, что и сегодняшний день подарит множество новых впечатлений. Счастливого вам пути в изучении неизведанного Казахстана по маршруту “Нового Шелкового пути”», — поделилась своими впечатлениями Бахыт Шадаева.

Далее участники отправятся в город с двухтысячелетней историей — Древний Тараз. Он с древних времен играл важную роль в рамках Великого Шелкового пути. После осмотра достопримечательностей Тараза и его окрестностей участники проекта направятся в один из старейших заповедников в Средней Азии — Аксу-Жабаглы, который находится на территории Жамбылской и Туркестанской областей.

Далее участники проедут Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк, расположенный в северо-восточной части западного Тянь-Шаня, где увидят оз. Сайрамсу, которое находится на высоте 2350 м. Также они посетят такие археологические и природные памятники Туркестанской области, как городище Отырар, мавзолей Арыстан-Баб, мавзолей Ходжа Ахмета Яссауи, городище Сауран и многие другие.

НК «Kazakh Tourism» создана постановлением Правительства в июле 2017 г. Основными задачами являются продвижение туристического потенциала страны за рубежом, а также привлечение инвестиций в туристскую отрасль РК.

QazaqGeography работает по пяти направлениям: география, климат; окружающая среда, природные ресурсы; биоразнообразие; туризм, путешествия, краеведение; историко-культурное наследие, этнография. В настоящее время открыто 11 представительств в РК.