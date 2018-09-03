Ернар Айдар и Роза Рымбаева встретились после скандала

Казахстанский певец Ернар Айдар опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с народной артисткой Розой Рымбаевой, уведомив тем самым, что конфликт исчерпан и объявлено долгожданное перемирие, передает NUR.KZ.

Глядя на фото трудно поверить, что не так давно в Сети гремел скандал между Ернаром Айдаром и Розой Рымбаевой. Конфликт активно подогревали поклонники исполнителя, осудив Розу Куанышевну за то, что она назвала Айдара «тойским певцом».

Однако, не в пример баталиям своих фанатов, артисты пришли к взаимопониманию и наладили гармонию в отношениях.

«Роза Куанышевна — очень трудолюбивая, интеллигентная женщина. Иногда мама гоняет нас камчой, чтобы мы были лучше, чем вчера. Хуже от этого не будет.

Не позволяйте осенней прохладе охлаждать ваше сердце. Давайте делать друг другу побольше приятного и пусть ваша душа всегда цветет, как летний сад. Давайте будем уважительны к страшим и станем примером для младшего поколения», — написал певец.