Телерадиокомплекс президента в Instagram опубликовал отрывок интервью Нурсултана Назарбаева, в котором тот рассказал о своем утреннем ритуале в студенческие годы, передает портал NUR.
По словам главы государства, в студенческие годы каждое утро он совершал один и тот же ритуал.
«Будучи студентом политехнического института, утром умываясь, я смотрел в зеркало и говорил: «Ты что-то должен сделать для своего народа», — сказал Елбасы.
Президент подчеркнул, что всегда чувствовал, что впереди его ожидает что-то большое.
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Студенттік кездерінен-ақ Президент «өз елің үшін еңбектенуің керек» деп, таңертең тұрып, өз-өзіне айта беретін. Таңертеңгілік ритуалы осы. Ал сіздің таңыңыз қалай басталады? ⠀ «Ты должен сделать что-то для своего народа», так твердил Президент со студенческих лет до того, как стал Главой государства. И это входит в его утренний ритуал. А какие аффирмации используете вы по утрам? ⠀ #President #affirmations #Kazakhstan #Nazarbayev #morningrituals #Monday #motivation #Қазақстан #Президент #Назарбаев #Елбасы #трк #аффирмации #утро #понедельник #мотивация #утренниеритуалы #Казахстан #Назарбаев
«Все же, я по характеру мечтатель. С самого детства я чувствовал, что меня ждет что-то большое впереди. Это всегда со мной было, я даже не понимаю откуда», — сказал он.