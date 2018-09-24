Телерадиокомплекс президента в Instagram опубликовал отрывок интервью Нурсултана Назарбаева, в котором тот рассказал о своем утреннем ритуале в студенческие годы, передает портал NUR.

По словам главы государства, в студенческие годы каждое утро он совершал один и тот же ритуал.

«Будучи студентом политехнического института, утром умываясь, я смотрел в зеркало и говорил: «Ты что-то должен сделать для своего народа», — сказал Елбасы.

Президент подчеркнул, что всегда чувствовал, что впереди его ожидает что-то большое.

«Все же, я по характеру мечтатель. С самого детства я чувствовал, что меня ждет что-то большое впереди. Это всегда со мной было, я даже не понимаю откуда», — сказал он.