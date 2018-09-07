На заседании правительства министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал о планируемых реформах в сфере первичной медико-санитарной помощи.

В частности, планируется поэтапное повышение тарифов на услуги врачей и внедрение сдельной оплаты их труда.

«Планируется внедрить расширенный функционал специалистов ПМСП с учетом делегирования полномочий от профильных специалистов, — цитирует министра inform.kz.

(…) С целью мотивации работников в 2019 году будет внедрена сдельная оплата труда врачей общей практики, профильных специалистов с поэтапным повышением тарифов на их услуги. Это позволит решить проблему повышения заработной платы медиков ПМСП до 20%».

Кроме того, планируется за одним врачом поликлиники закреплять не более 1 700 человек. Деньги из фонда социального медстрахования будут выделяться только на указанное количество людей. Минздрав считает, что это приведет к повышению эффективности ПМСП.