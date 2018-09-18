Сегодня в курортной зоне Бурабай, отдавая дань своему великому предку Абылай-хану, который в самые трудные времена сумел объединить под одним знаменем три казахских жуза, был дан старт экспедиции «Абылай ханның қара жолы» которая пройдет по историческому пути ХVІІІ века «Бурабай – Ұлытау – Түркістан», сообщает информационное агентство «Кокшетау Азия».

Экспедиция, которая несет в себе огромную духовную, национально-патриотическую и сакральную значимость, взяла свое начало с места в живописном уголке Бурабайской земли у подножия горы Кокше, где три столетия назад был поднят на белой кошме Абылай-хан и провозглашен предводителем всего казахского народа.

В добрый путь экспедицию благословил прямой потомок Абылай хана Сансызбай Мукитанов, который, как и полагается достопочтенному аксакалу прочитал бата и пожелал ее участникам ақ-жол — «белой дороги», как это было издревле заведено у нашего народа. Ведь всегда считалось, что ни один уважающий и чтущий традиции казах не тронется в путь без благословения старшего. Как истинные сыны своего народы, чтущие память и обычаи предков, не стали отходить от этой многовековой традиции и участники экспедиции, отправляющиеся с ответственной задачей в дорогу.

Также стало известно, что маршрут пройдет через столицу Астану и продолжится по пути исторически значимых сакральных объектов Акмолинской области, комплекс памятников вокруг Улытау, Кызылординской, Карагандинской области, города Шымкент и завершится в Туркестане. Таким образом, будет установлен новый духовный «святой» маршрут между Акмолинской областью и Туркестаном. Всего за десять дней будут пройдены 3,5 тысячи километров маршрута.