Уполномоченный по правам ребенка в РК Сауле Айтпаева рассказала о судьбе мальчика из села Абай, подвергшегося насилию, передает Zakon.kz.

По ее словам, ребенок пошел в школу. Но где именно он живет и учится — в интересах мальчика не раскрывается.

«Мальчик учится, пошел в школу. В целом, когда что-то плохое происходит, чем больше мы раскручиваем эту проблему, она больше формируется. Поэтому я не буду раскрывать где он живет, в какой он школе. Раскрывать это мы в интересах ребёнка мы не будем. Скажешь одно, за ним другое пойдёт, будут смотреть и думать, может это он, и представьте, какая волна пойдет среди этих первоклассников», — отметила Сауле Айтпаева.