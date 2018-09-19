Стоимость обязательного страхования туриста для туроператора будет зависеть от страны и продолжительности поездки.

Законом Республики Казахстан от 2 июля 2018 года № 166-VI

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики

Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг»

внесены законодательные поправки, касающиеся перехода от обязательного страхования

ответственности туроператора и турагента к страхованию самого туриста, выезжающего за

рубеж.

С 1 января 2019 года туроператор в сфере выездного туризма при реализации

туристской путевки обязан выдать туристу через турагента страховой сертификат. В

данном сертификате будут указаны контактные данные международных ассистанс

компаний страховщика, организующих в круглосуточном режиме помощь по доступу к

медицинским услугам за рубежом.

На все время путешествия турист обеспечивается страховой защитой от социально

значимых рисков, связанных с причинением вреда жизни и здоровью: несчастный случай и оказание экстренной, неотложной помощи в случае внезапного острого заболевания, резкого ухудшения состояния здоровья, обострения хронических заболеваний.

При наступлении за рубежом страхового случая турист не несет расходы по оплате

медицинских услуг, медицинской эвакуации/репатриации и других расходов. Эти расходы покрывает страховщик через международную ассистанс компанию, организующую помощь туристу.

Обязанность туриста заключается лишь в незамедлительном обращении при

наступлении страхового случая в международную ассистанс компанию страховщика

любым из доступных способов связи, указанных в страховом сертификате.

Стоимость обязательного страхования туриста для туроператора будет определятся

в зависимости от страны и количества дней поездки, лимит ответственности страховщика также зависит от программы страхования и находится в диапазоне от 4 до 19 миллионов тенге. Размеры страховой премии и страховой выплаты установлены на уровне законодательного акта.

Указанные условия страхования соответствуют требованиям стран, в которых

необходима страховка при въезде. Это означает, что туристу не нужно заключать

дополнительный договор страхования.

Обязательное страхование туриста распространяется только на организованный

туризм. Туристам, которые самостоятельно планируют путешествия, настоятельно

рекомендуется заключить договор страхования для лиц, выезжающих за рубеж, в

добровольном порядке во избежание непредвиденных финансовых потерь во время

поездки.