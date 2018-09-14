В текущем периоде сезонных заболеваний Казахстан ожидает два новых штамма вируса гриппа. Об этом заявил главный государственный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Жандарбек Бекшин сообщил, что если в прошлом году в Казахстане присутствовало 3 типа гриппа: «Мичиган», «Гонконг» и «Брисбен», то в текущем на территории страны ожидают еще два новых типа вируса.

«В этом году ситуация меняется, и к “Мичигану” добавится “Сингапур” и “Колорадо”. Из этой группы наиболее опасный это тип “А”, к которому практически нет иммунитета», — предупредил врач.

При этом он заявил, что ведомством был проведен выборочный срез, который показал наличие иммунитета к данному типу вируса только у 20 процентов казахстанцев. В качестве защиты от вируса главный санитарный врач страны рекомендовал проводить мероприятия по укреплению иммунитета и вакцинацию.

В этом году вакцинация в Казахстане стартует 1 октября. На данный момент в страну уже завезено полтора миллиона доз вакцины, на которые затратили 1 миллиард 200 миллионов тенге. Для вакцинации остального населения будут развернуты платные медицинские пункты. Информация о них будет размещена на сайтах городских управлений здравоохранения и департаментов общественного здравоохранения.