Чтобы заниматься арендным бизнесом, для начала владельцам недвижимости необходимо узаконить свою деятельность, получить патент и оплатить налог – 10% от дохода.

Таким образом в комитете госдоходов решили взять под контроль процветающий теневой бизнес, передает almaty.tv.

«Физическое лицо при получении имущественного дохода обязано по истечению налогового периода предоставить налоговую отчетность в налоговый орган по месту жительства. Сумма налога в данном случае составляет 10% от суммы дохода. В этом случаи необходимо оплатить налог не позднее 10 календарных дней после 31 марта, следующего года за отчётного», — говорит И. О. заместителя руководителя управления КГД МФ РК Ербол Амерханов

За полгода в столице выявили около 7 000 нарушителей, незаконно сдающих квартиры. Кого-то оштрафовали, а кто-то отделался предупреждением. Однако это лишь «верхушка айсберга», уверены в комитете госдоходов. По информации, ещё 50% рынка арендного жилья в Астане остаётся в «тени».

«На сегодня порядка 700 человек привлечено к административной ответственности. В связи с тем, что системная административная ответственность является предупреждением, то штрафы, как правило, не поступают. При повторном нарушении штраф есть. Уже порядка 2 миллионов тенге поступило в бюджет по Казахстану», — сообщила главный эксперт управления КГД МФ РК Куляш Искакова.

Но есть и те, кто с проверяющими на компромисс всё же пошёл. В прошлом году официальными предпринимателями стали почти 9 тысяч граждан. В бюджет поступило 207 миллионов тенге налогов. В этом году планируется пополнить госказну уже на 240 миллионов тенге.