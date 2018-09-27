Где и как можно сделать прививки от гриппа в этом году? Об этом рассказали специалисты управления здравоохранения Туркестанской области.

По прогнозу ВОЗ, в эпидсезон 2018-2019гг. предпологается циркуляция трех штаммов вируса: A1, A3, а также B, которые по рекомендации Всемирной организации здравоохранения были включены в состав трехвалентной вакцины, применяемой в Казахстане. Напомним, что на протяжении всего прошлого эпидсезона наблюдалась параллельная циркуляция 3 вирусов гриппа: A1, A3, а также B.

Противогриппозные вакцины ежегодно обновляются в зависимости от циркулируемых штаммов, рассказала и.о. главный специалист управления здравоохранения Туркестанской области Наушарман Боранбаева.

О профилактике гриппа нужно подумать заранее, а именно вакцинироваться до наступления эпидемического сезона. Отметим, что в прошлый эпидсезон по области первые единичные случаи вируса гриппа зарегистрированы в середине декабря. Пики заболеваемости гриппа приходятся на январь и февраль месяцы.

Ежегодно по области вакцинируется более 10% населения начиная с октября. В 2018 году на бюджетные средства закуплено 201000 доз вакцины «Гриппол +», производства Россия. Вакцина содержит антигены штаммов гриппа A1, А3 и В. Кроме неё в Казахстане зарегистрированы ещё 4 вакцины против гриппа от 3-х производителей. Это вакцина «Ваксигрип» и «Ваксигрип Тетра» (Франция), «Инфлювак», (Нидерланды) и противогриппозная вакцина (Китай), которые также можно использовать в качестве специфической профилактики.

Вакцинация против гриппа по области на бесплатной основе с 01 октября до середины ноября 2018 года будет проводиться в прививочных кабинетах поликлиник по месту жительства следующим группам риска: медицинским работникам, часто болеющим детям старше шести месяцев, детям организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка, получателям услуг медико-социальных учреждений (организаций), лицам с хроническими заболеваниями сердечно сосудистой системы и органов дыханияи по эпидемиологическим показаниям, а также беременным во втором или третьем триместре до 01 декабря.

В случае, если Вы не относитесь по состоянию здоровья к группе риска, можно получить вакцинацию на платной основе. Медицинские организации, где будет проводиться вакцинация против гриппа на платной основе в городе Шымкенте:

«Центр амбулаторной хирургии, травматологии и гинекологии» (ЦАХТиГ) ШЖҚ МҚК, город Шымкент, улица Иляев-51.

«ТОО Клиника Дау-Мед», город Шымкент, проспект Абая-6.

«ТОО Медицинский центр Доктора Орынбаева», город Шымкент, улица Алдиярова-60Г.