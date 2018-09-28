Казахстан активно развивает транспортную сферу. Республика намерена реализовать ряд перспективных проектов в этой отрасли.

Самые интересные инвестиционные предложения для совместной реализации озвучили на конференции по глобальной инфраструктуре в Сеуле. Например, казахстанский фонд подготовки проектов представил планы по строительству легкорельсового транспорта и железнодорожного обхода в Алматы, передает kazakh-tv.

А также дорожные проекты в Туркестанской области. Они заинтересовали корейских инвесторов. Отметим, конкурс на строительство дорог между Шымкентом и Сарыагашем объявят в следующем году. Предварительная стоимость проекта составляет порядка 500 миллионов долларов. В настоящее время разрабатывается вся необходимая документация, и в том числе, технико-экономическое обоснование.

АСЛАН БУЛАТОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР KAZAKHSTAN PROJECT PREPARATION FUND — Первая – это объездная города Сарыагаш на границе с Узбекистаном. Затем содержание уже построенных дорог между Сарыагашом и Шымкентом. А также строительство объездной автодороги города Шымкент. Задача проекта — разгрузить два данных города Сарыагаш и Шымкент, с той целью, чтобы грузопоток максимально быстро с южных стран доходил до коридора «Западная Европа-Западный Китай».