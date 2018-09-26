Туркестанская область богата историчскими памятниками, которые по праву могут стать популярными туристкими объектами. Об одном из них рассказал в ФБ археолог, знакток истории края Агзам Рустемов на свой странице в ФБ.

Яркий пример культового зодчества юга Казахстана – мечеть-мавзолей Баба-Ата/Искак-баб и медресе, расположенные на окраине села Бабаата, на территории средневекового городища (VI-XV вв.) в Сузакском районе.

Объекты состоят в реестре памятников архитектуры республиканского значения. Мечеть-мавзолей возведена на месте погребения Баба-Ата, как называли его почитатели. А наречённое ему имя – Искак.

Он был предводителем мусульманских отрядов, захвативших юг нынешнего Казахстана в VIII веке. «Искак-Баб земли Туркестана… все и вся обратил в ислам. После этого он семь соборных мечетей построил и восемьдесят лет с неверными магами воевал», – сказано в его родословной. Казахи-кожа указывают, что Искак-Баб был дальним родственником Ясави.

Уставший от ратных дел, остаток жизни он решил посвятить мирным трудам. Ему понравились горы Каратау и живописное урочище, покрытое лесом на берегу светлой речки. Там Искак-Баб царствовал ещё долго и прославился как мудрый и справедливый владыка. Легенда гласит, что развалины древней крепости, рядом с которой похоронен Искак-Баб, это руины построенного им замка. Археологи отождествляют городище Бабаата с городом Баладж, упоминаемым в списке географа ал-Макдиси (Xв).

Нынешнее здание мечети-мавзолея построено в 1893 году на месте разрушившейся средневековой постройки. Инициатором возведения новой мечети из жжённого кирпича был известный своим благочестием Аппак-Ишан. Для строительства были приглашены мастера из города Туркестана, впитавшие в своём ремесле влияние архитектурных форм мавзолея Ходжа Ахмета Ясави.

Архитектурный облик памятника близок поздним мечетям-мавзолеям конца XIX века. Он представляет собой двухкупольное сооружение со ступенчатым по высоте корпусом, выявляющим внутреннюю структуру объёмов и широкой выступающей портальной частью. Доминирующее значение придано объёму мечети, перекрытому сфероконическим куполом на восьмигранном барабане.

Главный фасад выделен монументальным порталом, с башенками на углах. Внутри сооружения три основных помещения: просторный молитвенный зал, зал с надгробием святого и поминальная комната. Под усыпальницей находится склеп. Для подъёма на крышу, к куполам, в правом пилоне устроена лестница. Мечеть оживляют устройства арочных ниш, стены декорированы арабской эпиграфикой, под куполом фризы геометрического и стилизованного растительного орнамента в технике «кырма» – декоративно-орнаментальной резьбе по двухслойной ганчевой/гипсовой штукатурке.

Направляясь в сторону мечети-мавзолея Баба-Ата, мы минуем медресе конца XIX века. Это одноэтажное сооружение с восстановленной в наши годы П-образной планировкой и с 18-ю помещениями, в том числе дарсханой(помещение для учебных занятий) с высоким куполом и порталом с усложнённой парапетной стеной и угловыми башенками.

Архитектурное своеобразие здания медресе таково, что в нём переплелись традиционные мотивы с элементами русской архитектуры конца XIX века. К несчастью, в 30-50-е годы XX века памятники Бабааты подвергались разрушению по велению местных властей. Для нужд строительства в районном центре райкома выламывали и грузили кирпич не только с мечети-мавзолея Баба-Ата. Был разобран почти до основания мавзолей XVI-XVII века и ряд помещений медресе.

По словам старожилов, было вывезено сорок подвод обожжённого кирпича. И только заступничество местных жителей остановило дальнейшее разрушение. Позднее мечеть и медресе были складскими помещениями колхоза, 11 помещений медресе были разобраны для вторичного использования.

В независимом Казахстане бабаатинские памятники архитектуры не остались без внимания, усилиями специалистов «Казпроектреставрация» произведены восстановительные работы по возвращению первозданного вида объектов и регенерации культовых функций комплекса. На пожертвования прихожан ведутся требуемые реставрационные работы, благоустраивается территория для притока туристов.