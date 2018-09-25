За время независимости Казахстана в стране не было построено ни одного нового аэропорта.

Заместитель председателя Комитета гражданской авиации (КГА) МИР РК Тоты Амирова на своей странице в Facebook рассказала о том, как в Туркестане подбирают участок для строительства аэропорта, передает informburo.kz

Тоты Амирова сообщила, что один из предлагаемых акиматом участок находится недалеко от Шымкента.

«Если выбрать предлагаемое место, то расстояние между двумя аэропортами Шымкента и Туркестана будет всего 135 километров, мы на машине сегодня по хорошей дороге Западная Европа – Западный Китай доехали за 1,5 часа. Не получится ли как с аэропортом Караганды, когда аэропорт пустует из-за близости к Астане? Будет ли экономически целесообразно?» – размышляет она.

Другой участок находится по направлению к Кызылорде в 45 км от Туркестана. Зампредседателя Комитета гражданской авиации считает, что это далеко.

«За 25 лет почти все аэропорты и взлётные полосы Казахстана были отремонтированы, но с нуля ещё не приходилось подбирать место для строительства аэропорта со взлётной полосой, принимающей большие самолёты. Строительство стоит сотни миллиардов тенге, однозначно надо тщательно рассмотреть участки с учётом всех факторов», – резюмировала она.

Тоты Амирова сообщила, что прежде чем решение о строительстве нового аэропорта будет принято, комиссии проведут серьёзное обследование.

Туркестан стал областным центром 19 июня 2018 года. Сразу же после Указа Президента РК о создании Туркестанской области в новом областном центре заявили о необходимости строительства вокзала и аэропорта.