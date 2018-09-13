МИД РК ведет работу по возврату казахстанок с детьми из Сирии на родину

В кулуарах Мажилиса Парламента РК первый заместитель министра иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди рассказал о проводимой работе ведомством по возврату на родину казахстанок с детьми из зоны боевых действий в Сирии, а также из Ирака, передает корреспондент Zakon.kz.

«Я хочу заверить, что работа ведется по выявлению, определению местонахождения наших граждан, либо детей наших граждан и в Сирии, и в Ираке. По их возвращению тоже вопрос поднимается. У нас есть информация, наше посольство в Иордании, а также генконсульство в Ливане занимаются вопросами, поисками наших граждан. Помимо этого, мы получаем запросы от родителей граждан, находящихся там. Поэтому вся работа ведется. Эта работа ведется не только МИДом, тут связаны и наши спецслужбы, и Минобороны, и МВД, КЧС», — сказал он.

По его словам, будет выделяться самолет в случае их возвращения на родину.

«Во-первых, многие наши граждане проходят там спецпроверку властями и Сирии, и Ирака на их причастность к террористической деятельности. После определения того, что они не виновны, они будут переданы казахстанской стороне. При этом у некоторых женщин имеются дети. Мы не говорим об их участии в террористической деятельности, но на это возврат на родину нужно согласие самой гражданки или гражданина на то, чтобы дали возможность забрать детей, при этом сама мать или отец пока остаются там до окончания спецпроверки», — пояснил М. Тлеуберди.

Как добавил первый вице-министр, у МИД РК имеются факты, когда обращаются бабушки этих детей.

«Они признают, что их дети причастны к террористической деятельности, соответственно, они уже по внукам могут инициировать вопрос о лишении родительских прав родителей», — заключил он.