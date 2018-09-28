Индексация солидарной пенсии будет проведена с 1 января 2019 года. В этом году инфляцию обещали удержать в коридоре 5-7%.

Индексация солидарной пенсии в Казахстане будет проведена в начале 2019 года, сообщила министр труда и соцзащиты населения РК Мадина Абылкасымова.

«Индексация пенсий в Казахстане проводится ежегодно в начале года по поручению главы государства. Она проводится с опережением инфляции на 2%. В этом году мы на 9% провели индексацию. С 1 января 2019 года дополнительно на уровень инфляции плюс 2% будет проведена индексация», – сказала Мадина Абылкасымова журналистам на парламентских слушаниях в Мажилисе.

Она напомнила, что 1 июля 2017 года Казахстан перешёл на новый формат базовой пенсии. В среднем её повысили на 67%. Порядка 1 млн пенсионеров стали получать базовую пенсию в размере 100% от прожиточного минимума, то есть она для них увеличилась в два раза.

«Сейчас уровень пенсии в Казахстане выше, чем во всех близлежащих странах, во всех странах СНГ. Средний размер пенсии с учётом трех компонентов (базовой, солидарной и накопительной) составляет 101 тысячу тенге», – заявила министр.

Она отметила, что государство гарантирует сохранность и накопительной пенсии.

«Если заработал меньше и накопления, индексированные на весь совокупный уровень инфляции, оказались меньше, то вот эту разницу мы за счёт государства возмещаем. Это позволяет отвечать на риски, когда происходят финансовые кризисы, волатильность обменного курса. Этот подход позволяет полностью учесть все риски», – заключила Абылкасымова.

Инфляция в Казахстане за январь-август 2018 года составила 2,9%. В 2018 году Правительство должно удержать уровень инфляции в коридоре 5-7%.