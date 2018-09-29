Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Туркестанской области, передает Акорда.

В ходе совещания с докладами выступили первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин и аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев.

Заслушав представленную информацию, президент Казахстана отметил необходимость качественной и своевременной реализации принятой дорожной карты, а также обеспечения бесперебойного оказания всех государственных услуг областными органами управления.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев остановился на отдельных вопросах, требующих внимания со стороны руководства региона.

«Необходимо укрепить финансовую стабильность области. Экономическая база региона снизилась в связи с выходом Шымкента из его состава. Сегодня область самостоятельно обеспечивает лишь 20% потребностей бюджета. Основной задачей является поиск новых резервов для роста и поступления доходов в казну региона», — подчеркнул Глава государства.

Вместе с тем, президент Казахстана указал на важность обеспечения населения рабочими местами, а также создания условий для развития предпринимательства, сельского хозяйства и повышения качества транспортно-логистических услуг.

«Следует рассмотреть возможность создания международной торговой зоны «Центральная Азия». Это придаст импульс развитию экономики как Туркестанской области, так и всей республики. У нас имеется потенциал для увеличения товарооборота с Узбекистаном к 2020 г. до 5 миллиардов долларов США в год. В связи с этим поручаю правительству совместно с акиматом Туркестанской области проработать с узбекской стороной вопрос о создании международной торговой зоны и нового международного пропускного пункта «Туркестан», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также остановился на вопросах развития внутреннего туризма и подготовки соответствующей туристической инфраструктуры.

Президент Казахстана призвал местных представителей бизнеса, а также руководство национальных компаний и предприятий квазигосударственного сектора принять активное участие в развитии и застройке области.

В ходе совещания Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений правительству и руководству региона по дальнейшему развитию областного центра.

Глава государства поручил обеспечить надлежащий ремонт дорог внутри города путем привлечения инвестиций, а также построить автовокзал по направлению в Шымкент и Кызылорду.

«В связи с ростом населения города и объема туристов акимату совместно с фондом «Самрук-Казына», министерством по инвестициям и развитию поручаю рассмотреть вопросы реконструкции вокзала Туркестана, увеличения его пропускной способности, а также строительства аэропорта и обеспечения авиаперевозок», — сказал Президент Казахстана.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев остановился на вопросах развития социальных объектов, строительства жилья, образовательных и медицинских учреждений, развития инженерной инфраструктуры, в том числе систем водоснабжения, газоснабжения и обеспечения теплом. В данном контексте Глава государства поручил рассмотреть возможность использования альтернативных источников энергии.

«Необходимо создавать условия для развития предпринимательства и привлечения инвестиций. Также следует начать строительство новых гостиниц, ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров и других объектов», — отметил Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул актуальность создания специальной экономической зоны в Туркестане, которая будет направлена на формирование благоприятных условий для развития бизнеса в сфере туризма, строительства и производства.

«Туркестан нужно преобразить в соответствии с нашей культурой, используя современные технологии. При этом важно сохранить его древнюю архитектуру. Поручаю Правительству, областному акимату подготовить генеральный план города с учетом темпов роста его населения», — указал Глава государства.

В завершение президент Казахстана публично подписал указы об утверждении концепции генерального плана развития Туркестана и создании специальной экономической зоны «TURKISTAN».