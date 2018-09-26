24 сентября в Астане едва не произошел несчастный случай. 7-летний мальчик вырезал москитную сетку в окне на 10-м этаже, перелез через окно и повис на карнизе. Трагедии чудом удалось избежать благодаря соседу мальчика — Артему Кареву, который поймал ребенка в момент падения.

Корреспондент Tengrinews.kz обратился к известному психологу Ларисе Сурковой, которая объяснила, почему дети порой не чувствуют опасности и подвергают себя смертельному риску. Мальчик рассказал спасителю, что он просто захотел погулять на улице, но так как дверь была заперта, решил выбраться через окно. После произошедшего ребенок не плакал и вел себя спокойно.

По словам Сурковой, проблемы с высотой у детей возникают в очень раннем возрасте.

«Родители не выставляют границ, не говорят, что высота — это опасно. Пока детям полтора-два года, родители с радостью ставят их на подоконники, чтобы посмотреть машины или помахать папе ручкой. У детей нет понятия, что высота это опасно», — рассказала психолог.

Она отметила обманчивость семилетнего возраста у детей.

«Кажется, что ребенок достаточно большой и что-то понимает. Но у ребенка нет ощущения времени, расстояния и высоты. Он не понимает, что такое пять минут, у него еще нет этих биологических 5 минут. Ребенок не понимает, что такое 10 этажей с позиции высоты», — пояснила Суркова.

Психолог объяснила, что примерно в этом возрасте дети начинают интересоваться темой смерти, но еще не понимают, что значит умереть.

«Более того, у детей в этом возрасте сильно развита фантазия. Фантазия накладывается на ощущение опасности. Очень часто это связано с супергероями из мультфильмов. Нужно проанализировать, чем интересовался ребенок, какие фильмы и мультфильмы смотрел», — добавила она.

По словам эксперта, это тот случай, когда цена замка-блокиратора на окне равна цене жизни.

«Задача родителя — обеспечить безопасность, если ребенок остался один», — напомнила Суркова, но отметила, что нельзя исключать проблемы с психикой у мальчика, что должна выяснить экспертиза.

«В 5-6 лет дети начинают активно задавать вопросы, что такое смерть, что с ним будет. Вопросов к ребенку здесь нет. Вопросы только ко взрослым, к родителям. Дети действительно не понимают и не оценивают ситуацию. Когда ребенок подошел к вам с неудобными вопросами про смерть, а это всегда неудобные вопросы, нужно отвечать развернуто, пояснять», — уточнила Лариса Суркова.

Психолог также отметила, что детей нужно ограждать от острых предметов, которыми они могут вырезать москитную сетку. По данным Комитета по ЧС МВД РК, в силу активного физического и умственного развития, повышенной любознательности детей, основной группой, подверженной падениям, являются дети в возрасте от 1 до 7 лет. В 2017 году в Казахстане с высоты упали 45 детей в возрасте от 4 до 7 лет и 43 ребенка 1-3 лет.