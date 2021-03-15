Для пожарного и спасателя, выезжающего на ликвидацию различных чрезвычайных ситуаций, каждый вызов требует большой физической и психологической подготовки.

Если хорошую физическую форму они достигают с помощью упражнений, то моральную поддержку получают от специалистов-психологов в этой области. Чтобы справиться со стрессом, волнением, страхом героям сегодняшнего дня необходима помощь психолога.

Такую ответственную работу выполняет опытный специалист — Аида Думшебаева. Она с 2011 года работает главным психологом оперативно-спасательного отряда Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по ЧС города Шымкент, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Она оказывает помощь пожарным и спасателям в преодолении эмоций, стресса, переживаний, возникающих в ходе их деятельности.

— Не жалею, что выбрала именно эту сферу. Я рада, что спасаю спасателей от стресса, — говорит специалист.

Аиде Лесбековне может довериться каждый сотрудник этой сферы. Вместе с самоотверженным трудом специалист не забывает и повышать свою квалификацию. В этом направлении Аида посетила мастер-класс «Психологическая реабилитация в медицине», курсы «Практическая психология. Подготовка сотрудников КЧС МВД РК», семинар «Практическая психология. Диагностика и коррекция группы динамического наблюдения» и занятия по направлению «Срочный семейный совет в кратчайшие сроки».

Имея такого высококвалифицированного специалиста, каждый пожарный и спасатель уверен, что сможет выйти из сложной психологической ситуации.