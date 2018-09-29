Президент евразийской ассоциации туризма Рысты Карабаева, прибывшая на Международный инвестиционный и туристский форум «Древний Туркестан – новые возможности», прошедший в Туркестане, давая интервью журналистам, предложила начать развитие туризма с … туалетной революции, поделилась на своей странице в ФБ

На тот момент она еще не знала, что в десятке шагов, за юртой, где были установлены биотуалеты и рукомойники гости и участники форума поочередно переживают конфуз. Плеснув в ладошки жидкого мыла, они по очереди открывают краники всех рукомойников, ни в одном из которых нет воды. Зато ведра, стоящие в шкафчиках, переполнены, что хорошо видно на снимке.

Эх, явно организаторы при подготовке форума упустили этот важный нюанс, не назначив «умывальников начальник(а) и мочалок командир(а)».