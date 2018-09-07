После 11 октября пользователи могут столкнуться с перебоями в работе Интернета.

На это число Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) запланировала «первую в истории смену криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имен Интернета (DNS)».

В организации предупредили, что из-за процедуры скорость работы в Сети на некоторое время может снизиться, а часть сайтов будет недоступна. На своем сайте ICANN опубликовала подробное руководство с описанием того, чего следует ожидать в этом процессе. Она призвана помочь всем подготовиться к обновлению ключа, говорится в публикации.

По словам президента Интернет-ассоциации Казахстана Шавката Сабирова, для доменов .kz глобальный сбой не принесет проблем. «Наши регистраторы, использующие защищенные DNSSEC-сервера, готовы к смене ключей», — заявил он. «Другое дело, если вы, находясь в Казахстане, будете открывать зарубежные сайты.

Например, в Индии, Таиланде, Европе, России и других странах, где очень много провайдеров пользуются DNSSEC-серверами. Тогда могут возникнуть проблемы с доступом к этим ресурсам», — пояснил Сабиров. Эксперт отметил, что обычному пользователю как-то готовиться к данному процессу нет необходимости. «DNSSEC-сервера — это техническая инфраструктура Интернета, которая не зависит от рядового пользователя.

К этому должны быть готовы провайдеры, а не пользователи», — сказал президент Интернет-ассоциации Казахстана. Директор хостинг-провайдера PS.kz Никита Красулин также призвал не беспокоиться по поводу возможных перебоев в Сети. «Для ресурсов в доменной зоне .kz ничего не поменяется, так как технология DNSSEC только на стадии внедрения, соответственно, никаких ключей в доменной зоне .kz просто нет», — заявил он.