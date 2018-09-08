Нынешним летом с нашим городом произошла невероятно важная метаморфоза – Шымкент сделал великий статусный скачок! Все случилось не вдруг, а согласно логике диалектического закона, когда количество переходит в качество. Вот мечтал себе областной центр стать городом-миллионником – и дождался. И когда, наконец, набралась нужная критическая масса населения, столица Южно-Казахстанской области превратилась в мегаполис республиканского значения. В одночасье Шымкент проснулся знаменитым.

За первыми приступами радости и ликования пошли неизбежные административные сложности «переходного периода». Областной акимат вместе со всеми управлениями и ведомствами переместился в Туркестан, который принял на себя все полномочия областного центра. Так что же, Шымкент теперь «осиротел» и брошен на произвол судьбы? Нет-нет, а слышатся в народе упаднические разговоры, мол, несмотря на более высокий статус, Шымкент поневоле затормозится в своем развитии – все материальные и трудовые ресурсы будут брошены на Туркестан, который срочно надо «дотягивать» до уровня областного центра… Мой собеседник, Еркин Наурызбаевич Жусипов, до недавнего времени возглавлял управление архитектуры и градостроительства Южно-Казахстанской области, много собственных сил вложил в планирование и развитие Шымкента. Кому же, как не ему задавать вопросы по этому поводу.

«Во-первых, Шымкент и Туркестан – это две разные темы, не зависящие одна от другой. Да, конечно, с приобретением республиканского статуса Шымкенту придется вносить значительные корректировки в уже существующий Генплан развития, и на это потребуется время. Но, ни о каком «торможении» говорить не стоит. Шымкент уже набрал такой стремительный темп развития, что остановить его невозможно. К тому же, теперь город будет напрямую решать все вопросы с Астаной, а разве там оставят без внимания один из трех самых значимых городов страны? У Шымкента превосходные перспективы, которые будут подкрепляться почти двойным увеличением городского бюджета, большой привлекательностью для инвестиций извне, расширением масштабов строительства… Тем более, что из мегаполиса прекратится отток молодежи «за лучшей долей» в Алматы или Астану. Им хватит работы и перспектив рядом с домом – у Шымкента прекрасное будущее», – говорит Еркин Наурызбаевич.

В начале нового пути

Сегодняшнее перемещение бывшей Южно-Казахстанской администрации в Туркестан часто сравнивают с похожим «переселенческим» периодом 20-летней давности, когда республиканское правительство дружно переехало из Алматы в новую столицу Астану. Понятно, что всякий переезд – хоть на соседнюю улицу – всегда сопряжен с ломкой привычного уклада жизни. Но для Еркина Жусипова «транспортация» в Туркестан не оказалась столь болезненной, как, может, для других государственных мужей. Для него Туркестан – город не чужой. Здесь он впервые заступил на архитектурное поприще, а затем стал его главным архитектором. Жизнь и карьера на какой-то срок связывали его с Кентау, Усть-Каменогорском, наконец, с Шымкентом, но все равно привели «на круги своя», так что должность руководителя управления архитектуры и градостроительства Туркестанской области была, похоже, предначертана судьбой. За это дело он взялся со всей созидательной энергией человека знающего и любящего город и его людей.

Каким же станет в обозримом будущем священный город Туркестан – наш преемник по региональному статусу?

«Туркестан и раньше был сакральным городом для верующих, – говорит Еркин Наурызбаевич. – Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави – величайший памятник старины – всегда притягивал паломников со всего мира. Но этого мало. Надо обустроить город так, чтобы он по праву стал культурным и духовным центром тюркского мира – само его название к этому обязывает! Сколько себя помню, Туркестан всегда мечтали сделать главным туристическим центром области, но, как говорится, «руки не доходили», а без солидных финансовых вложений вплотную заняться преображением города было невозможно. Но теперь все изменилось – за областной центр Туркестанской области возьмутся всерьез. Судите сами. Уже сейчас разработана основная концепция Генерального плана развития города «Древний Туркестан» – на рассмотрение подано более 40 проектов, в разработке которых участвовали не только самые лучшие казахстанские архитекторы, но и зарубежные коллеги из Турции, Южной Кореи и Узбекистана. Уже нет сомнения, что облик областного и туристического центра будет решаться в восточном стиле, причем, в самых лучших его традициях. Почти с нуля придется строить административный центр Туркестана. Он будет расположен на 170 гектарах на въезде в город из Шымкента. Уже сейчас надо будет заняться кардинальным переустройством аэропорта и железнодорожного вокзала. В общем, работа предстоит большая, но необычайно интересная. Превратить Туркестан из провинциального городка на 160 тысяч населения в культурно-духовный Центр мирового значения – задача первостепенной важности, и ощущать себя причастным к этому грандиозному делу – моя огромная жизненная удача».

Туркестанские горизонты

Действительно, Туркестан сейчас в центре внимания. Не может быть иначе, ведь главный город Туркестанской области, которая по площади занимает 4,3 всей территории Казахстана, должен соответствовать своему значению и статусу. К тому же, по своей туристической привлекательности, по замыслу градостроителей он просто обязан составить достойную конкуренцию близким по историческому духу Самарканду, Хиве и Бухаре. Для осуществления этой цели будет построен обширный этнопарк на юго-востоке от главной мечети города. Он займет более 45 гектаров городского пространства, а это значительная его часть. Строительством этнопарка будут заниматься турецкие компании. Конечно, освобождая место для зрелищного комплекса, властям придется столкнуться с определенными трудностями неизбежного «человеческого фактора». Хочешь-не хочешь, а все-таки не избежать сноса 129-ти жилых домов, расположенных напротив Мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, чтобы вернуть эти земли в государственную собственность. Но без этого не обойтись – этого требует логика туристского назначения. Этнопарк со временем станет притягательным для туристов культурно-развлекательным центром, где можно будет испить и откушать национальные блюда и напитки, ознакомиться с предметами древних ремесел, в общем, окунуться в атмосферу старины и глотнуть «пыль веков».

В концепции развития Туркестана все продумано. Были бы средства для воплощения замыслов, но они, похоже, найдутся. Только на первоначальный этап возрождения святого города выделено более 100 миллионов тенге из республиканского бюджета. Кстати, об этапах развития. Первый рассчитан до 2035 года, второй – до 2050-го. За это время Туркестан как город новых возможностей значительно увеличится и территориально, и по количеству населения. В планах первого этапа предполагается, что здесь будут проживать не менее 350 тысяч человек, на втором этапном отрезке уже 500 тысяч душ, а дальше и до миллиона. Дай Бог всем до этого дожить.

К Туркестану будут подтянуты лучшие интеллектуальные и инженерно-технические силы страны – архитекторы, историки, археологи, социологи, экономисты. Этот город, бывший столицей Казахского ханства, надо будет в чем-то открывать заново. Даже, казалось бы, хорошо изученный Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави требует детальной доработки. Ведь Мавзолей – это не просто монолитное архитектурное сооружение, а целый комплекс, состоящий из уникальных объектов старины. На его территории находится и хилвет, где жил сам великий суфий, и мавзолей внучки Тимура – Рабиги Султан Бегим, и подземный дом «для размышлений», и даже древняя баня… Все эти небольшие, но священные для верующих культовые места тоже требуют особого внимания специалистов.

Современность с историческим лицом

Архитектуру часто приравнивают к искусству. Чего стоит, например, поэтическое определение, приписываемое Иоганну Вольфгангу Гете: «Архитектура – это музыка, застывшая в камне». Еркин Наурызбаевич полностью с этим согласен. И с самим афоризмом, и с тем, что архитектура – больше искусство, чем точная наука. Хотя… ему ближе и точнее кажется так называемая «Триада Ветрувия», сформулированная античным инженером и архитектором, который обозначил три основных постулата этой науки – прочность, польза и красота. Прочность строительных конструкций в сочетании с внешней красотой – вполне понятные требования к градостроительству во все времена. И польза, то есть, функциональная целесообразность возводимых объектов – тоже не вызывает никаких сомнений. И все же, никакие орнаментальные и строительные красоты не сделают город неповторимым и самобытным без умного к нему подхода.

«Мы будем стремиться сделать Туркестан не только по-восточному живописным, но и «умным городом», – говорит Еркин Жусипов. – Что это значит? В концепцию такого города входят много факторов, напрямую связанных с автоматизацией и компьютеризацией всех процессов городской жизни. Это и комплексное благоустройство окружающей среды, и рациональное использование всех объектов инфраструктуры, и продуманная транспортная система, и даже разумный подход к уличному освещению. В «умных» городах мира уже давно активно применяются солнечные батареи, а фонари по ночам не горят «бесхозно», а включаются автоматически, через специальные датчики, реагируя на человека. Умный подход к благоустройству городского облика предусматривает и архитектурное освещение, то есть оригинальную дизайнерскую подсветку жилых домов и общественных сооружений. Словом, Туркестан решительно собираются «довести до ума».

Стартовый период любого дела всегда чрезвычайно сложен. Таков он и для главного архитектора новоявленной Туркестанской области. Конечно же, Еркин Наурызбаевич Жусипов нуждается в поддержке, энтузиазме и единодушии своей команды, которая пока находится на стадии формирования. Пройдет горячее время и все образуется, войдет в деловую колею, но уже сейчас к работе подтягиваются профессионалы, причем, такие маститые, как Бахытжан Аширбаев. Вот уж кто будет единомышленником в деле обустройства и процветания Туркестана – ведь в свое время именно за свои труды на туркестанской ниве он получил Государственную премию Республики Казахстан.

Теперь Туркестан поплывет в будущее под новым флагом и в другом фарватере… Попутного ветра и долгого плавания!

Елена Летягина