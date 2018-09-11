Шымкентcкие футболистки сыграют с «Барселоной»

12 сентября в Шымкенте состоится 1/16 Лиги чемпионов УЕФА среди женщин. Шымкентские футболистки команды «БИІК-Қазығұрт» сыграют со спортсменками испанской «Барселоны». Матч пройдет на стадионе «Намыс», в жилом массиве «Тассай» (начало – в 17:00).

Отметим, местным спортсменкам уже приходилось встречаться на поле с каталонскими футболистками в сезоне 2015/2016 годов. Тогда первый матч закончился со счетом 1:1, в второй этап закончился в пользу Испании — 4:1.

Приходите увидеть красивую игру и поболеть за наших красавиц!