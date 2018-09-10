На прошедших выходных по Туркестанской области прошла массовая рассылка сообщений посредством месседжера Ватсап: с призывом откликнуться, к южанам обратилась семья из поселка Сайрамского района.

Дети которых оказались в реанимации с ожогами разной степени тяжести. Пострадавшим в срочном порядке потребовалась плазма крови. Мол, ее в больнице просто не оказалось.

«Могут погибнуть дети, срочно нужны доноры!» — с таким призывом обратилась к жителям Туркестанской области семья из села Манкент, Сайрамского района. Двое их детей двух и трех лет получили ожоги тела в 20 и 60 процентов. В рассылке неравнодушных жителей региона попросили откликнуться на беду и сдать кровь на плазму в областном центре крови.

В понедельник утром в областном центре крови было не протолкнуться. В очереди на сдачу крови стояли как постоянные доноры, так и люди, откликнувшиеся на просьбу отчаявшихся родителей. Такого ажиотажа в медицинском учреждении не ожидали. Ведь, как оказалось, крови и ее компонентов в банке центра крови предостаточно. А родители, возможно, просто неправильно поняли слова врачей.

Жайнар Астанаева, заместитель директора центра крови Туркестанской области: «У нас всего хватает, банк крови и ее компонентов всегда практически полон. Да, возможно, родителям сказали, что если у них есть возможность сдать кровь, то они могут это сделать. То есть пополнить запасы. Но говорить, что жизнь детей под угрозой из-за того, что не хватает плазмы, да такого просто не может быть».

Ежедневно центр крови посещают рядовые граждане, госслужащие, сотрудники правоохранительных органов — всего от 70-ти до 100 доноров в день.

В областном центре крови в запасе всегда имеется 2500 -3000 тыс литров плазмы. Она может храниться в банке крови до трёх лет. Хранится здесь и цельная кровь в количестве 150-200 литров. Этого достаточно, чтобы обеспечить все больницы области.

Тем не менее врачи призывают жителей Туркестанской области становиться донорами. Так как потребность в крови и ее компонентах всегда велика, нуждающихся больных или пострадавших в регионе меньше не становится.

Анастасия Новикова