На Казахстан надвигаются новые штаммы гриппа с экзотическими названиями. Самый опасный из них «Сингапур».

«Мичиганом» в стране уже болели в прошлом году, он тоже будет мучить казах-станцев. И третий опасный тип – «Колорадо». Об этом сегодня рассказал главный санитарный врач страны, передает КТК.

«Сингапур» считается самым коварным, потому что постоянно мутирует и может вызвать серьёзные осложнения. В их числе миокардит, заболевание почек и печени. Поэтому Жандарбек Бекшин призвал казахстанцев не экономить и вовремя сделать прививку.

Вакцинация стартует в стране 1 октября. В поликлиники уже завезли полтора миллиона доз, областные акиматы потратили на это более миллиарда тенге. Бесплатно получить инъекции смогут те, кто входит в зону риска: дети с хроническими заболеваниями сердечнососудистой системы и дыхательных путей, а также медработники, пенсионеры в домах престарелых и воспитанники детских домов. Все остальные могут привиться платно. Цена вопроса: 1600 и 2800 тенге – в зависимости от производителя вакцины.

Жандарбек Бекшин, председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК: «При возникновении таких симптомов, особенно гриппа, высокая температура выше 38 градусов, боли в мышцах, суставах, когда превалируют симптомы интоксикации, тяжёлой формы ОРВИ, надо немедленно обращаться к врачу. Не допускать самолечения. Потому что антибиотики абсолютно недейственны при возникновении первых признаков острых респираторных вирусных инфекций и гриппе».