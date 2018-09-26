Проводя проверку алкогольной продукции на складе в Шымкенте, главный специалист местного управления госдоходов Алтаев украл 288 бутылок водки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДГД города.

Целью проверки было выяснить соответствие спиртосодержащей продукции акцизным маркам.

Кража не осталась незамеченной, в результате чего в отношении сотрудника УГД началось разбирательство по статье 361 части 2 УК РК.

В мае текущего года Алтаев был признан виновным и осужден на год условно с лишением права работать на госслужбе в течение 5 лет.