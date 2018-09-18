Министр культуры и спорта Казахстана напомнил о важности создания «среднеазиатского шенгена» во время международного туристического форума в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Арыстанбек Мухамедиулы напомнил, что еще в 2016 году совместно с туроператорами Казахстана и Китая, при поддержке Азиатского Банка Развития был разработан международный туристический маршрут «Тянь-Шанский транзит». Также был подписан меморандум о совместном продвижении туристического продукта и создании необходимой туристской инфраструктуры по маршруту.

«Мы заинтересованы в разработке аналогичных и устойчивых трансграничных турпродуктов с Узбекистаном. Наши регионы удачно дополняют друг друга в плане имеющихся ресурсов», — сказал он.

Так, по его словам, большой популярностью среди узбекских граждан пользуются также Туркестан, святыни тюркского мира, среди казахстанцев — жемчужины туризма — Бухара, Хива и Самарканд.

Но для максимально эффективного использования всех возможностей, возникающих благодаря росту туристу на маршруте Великого Шелкового пути, Казахстану предстоит ряд ключевых вопросов, в том числе, упрощение визового режима, улучшение авиа и транспортных связей.

«В настоящее время близится к решению вопрос о взаимном признании виз между Казахстаном и Узбекистаном. Наши соседи по региону — Кыргызстан и Таджикистан также проявляют интерес в этом вопросе. Если нам удастся найти взаимопонимание, то в перспективе мы можем получить своеобразный «среднеазиатский шенген», что позволит получить дополнительный поток туристов», — заключил он.