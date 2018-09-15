О демографической ситуации в Республике Казахстан за январь-июль 2018 года

Численность населения страны на 1 августа 2018 года составила 18292,7 тыс. человек, в том числе городского – 10544,3 тыс. человек (57,6%), сельского – 7748,4 тыс. человек (42,4%). По сравнению с 1 августа 2017 года численность населения увеличилась на 238,7 тыс. человек или 1,3%.

Естественное движение населения

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-июль 2018 года составило 228 тыс. человек, что на 2,3% больше, чем за соответствующий период 2017 года. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 21,48 родившихся.

Естественный прирост населения республики за данный период по сравнению с январем-июлем 2017 года увеличился на 4,4 тыс. человек или на 3,1% и составил 150 тыс. человек. Естественный прирост на 1000 населения составил 14,13 человека.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 78 тыс. человек, что на 1% больше, чем в январе-июле 2017 года. Общий коэффициент смертности составил 7,35 умерших на 1000 человек.

В январе-июле 2018 года в республике зарегистрировано 1 898 умерших младенцев в возрасте до 1 года. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года число умерших детей в возрасте до 1 года увеличилось на 1,2%.

Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе-июле 2018 года умерло 957 младенцев или 50,4% от общего числа смертных случаев среди младенцев. Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 368 или 19,4%, от болезней органов дыхания – 132 или 7%, от инфекционных и паразитарных болезней – 99 младенцев или 5,2% и от несчастных случаев, отравлений и травм – 82 или 4,3%.

За январь-июль 2018 года коэффициент младенческой смертности составил 8,32 случаев на 1000 родившихся.

Миграция населения

Миграция населения человек январь-июль

2017 года январь-июль

2018 года Миграция — всего Прибыло 585 728 505 441 Выбыло 595 424 520 029 Сальдо

миграции -9696 -14 588 в том числе: Внутренняя миграция Прибыло 576 017 498 135 Выбыло 576 017 498 135 Сальдо

миграции – – Внешняя миграция Прибыло 9 711 7 306 Выбыло 19 407 21 894 Сальдо миграции -9 696 -14 588 в том числе: Страны СНГ Прибыло 6 876 5 654 Выбыло 17 397 19 752 Сальдо миграции -10 521 -14 098 Другие страны Прибыло 2 835 1 652 Выбыло 2 010 2 142 Сальдо миграции 825 -490

В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, число зарегистрированных прибывших в страну мигрантов в январе-июле 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года уменьшилось на 24,8% и составило 7 306 человек, число выбывших из страны мигрантов увеличилось на 12,8% и составило 21 894 человека, сальдо миграции -14588 человек. Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ.

доля прибывших из стран СНГ составила 77,4%;

доля выбывших в страны СНГ – 90,2%.

Удельный вес межрегиональных мигрантов составил 44,4% от общего числа внутренних мигрантов страны. Положительное сальдо межрегиональной миграции наблюдалось в регионах и составило:

Атырауская область – 33 человека;

г. Астана – 6 939 человек;

г. Алматы – 20 896 человек;

г. Шымкент – 44 429 человек.