В Шымкенте стоимость сахара поднялась до 310 тенге. В супермаркетах введено ограничение: 5 кг в одни руки.

Продукты первой необходимости дорожают. Если формовой хлеб сейчас продают стабильно по 60 тенге, то стоимость сахара колеблется. В крупных супермаркетах города килограмм сахарного песка стоит 245 тенге, в продуктовых магазинах и магазинчиках его цена взлетает до 300-310 тенге.

Ажиотажа на сахар и дефицита сладкого песка в Шымкенте нет. На рынке «Жана Шахар» его отпускают по 260-270 тенге за килограмм. Большие партии продавцы не закупают, берут по одному мешку. Цены постоянно меняются. Сегодня, например, успели закупить по 260 тенге. А уже через час цена повысилась на 10 тенге.

Жители города к повышению стоимости сладкого товара относятся спокойно. Сезон заготовок на зиму любители варенья фактически закрыли. Сегодня горожане покупают сахар по необходимости. И в небольших объемах: чай попить с лимончиком. Однако для многодетных семей, в которых конфеты большая редкость, сахара потребляют много. Естественно, что рост цен на него вызывает негативную реакцию.

Отговорки на то, что подорожал доллар, бензин, хлеб, а значит и сахар, простых людей не устраивают.

Глава Минсельхоза Умирзак Шукеев уверяет, что казахстанцы без сахара этой зимой не останутся. Даже если и возникнет дефицит, на помощь придут партнёры по ЕАЭС. Ведомство договорилось с производителями из России, Беларуси и Кыргызстана, что те при надобности обеспечат достаточным количеством сладкого продукта. Кроме того, министр призвал всех акимов регионов заполнить стабфонды и рационально использовать запасы прошлогоднего урожая.

После присвоения Шымкенту статуса города республиканского значения, у миллионника появится собственный стабилизационный фонд. Сейчас решаются организационные вопросы. А пока в продуктовых магазинах Шымкента цена на сахар резко подскочила. Продавцы говорят, что накидывают сверху всего 10 тенге.

В крупных супермаркетах Шымкента сахарный песок отпускают по пять килограмм в одни руки. Стоимость 245 тенге за кг. Что будет с ценами на сахар в октябре, прогнозировать никто не берётся. Их регулирует сам рынок.