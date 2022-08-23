С нехваткой дизельного топлива столкнулись жители Шымкента

Водитель фуры – Зафар Рустамов и не подозревал, что путь из российского Новосибирска до Каракалпакстана с 19-тью тоннами замороженной рыбы окажется почти непреодолимым.

Одно дело поддерживать -18 градусов по Цельсию в рефрижераторе в знойную жару Шымкента. Так теперь в АЗС города нет дизельного топлива.

«У меня сейчас осталось около 30 – 40 литров топлива. Этого хватит мне на день. После этого я встану. А я уже третьи сутки стою в Казахстане. Солярки нет, вчера на одной заправке давали по лимиту в 200-литров. Но, моя очередь так и не дошла. Я потерял целые сутки и сжёг запасы топлива. Приехал ночью на эту заправку, а здесь до моего приезда была драка за остатки топлива, мне так рассказали коллеги», — говорит Зафар Рустамов водитель из Каракалпакстана.

Некоторые водители фур устали и устроились поудобнее в ожидании.

«Неделю где-то как приехал в Шымкент, не могу солярку найти. Везде пробки, везде солярки нету говорят. Не знаю, как быть. Последний раз по 300 тенге, где-то около Алматы заправлялся«, — говорит Файзулла Мусаев, водитель.

«На некоторых заправках есть дизель, но отпускают его по 50-100 литров по талонам со специальной накопительной картой АЗС. За наличку не отпускают. А где брать эти карты и талоны – я и не знаю», — говорит Онгарбай Нуарбек, водитель.

Кстати, c сегодняшнего дня в Казахстане ввели дифференцированный тариф на дизельное топливо, согласно которому его будут отпускать в ограниченном количестве. Например, легковушки могут заправлять 100 литров солярки в сутки по цене 230 – 260 тенге за литр в зависимости от региона и только после предоставления водительского удостоверения.

«Для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в РК, утвержденный лимит в сутки составляет 300 литров по цене 230 – 260 тенге за литр в зависимости от региона. Остальная категория лиц, а также свыше указанных лимитов дизельное топливо будет отпускаться по цене 450 тенге за литр», — говорит Талгат Макуов, руководитель управления министерства энергетики РК.

Вот только непонятно одно, как заправляться дизтопливом, если его и вовсе нет на заправках. Мы направили специальный запрос в министерство энергетики. Вот только ответа мы пока к сожалению, не получили.