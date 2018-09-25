Ежегодно Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан при поддержке НПП «Атамекен» проводит акцию «Требуй чек – выиграй приз!»

Она направлена на обеспечение контрольно-кассовой дисциплины в части выдачи предпринимателями чеков при денежном расчете за приобретение товара, выполнение работ и оказание услуг посредством наличных денег.

В этом году акция начата 21 мая и будет проведена по 30 ноября и будет осуществляться через мобильное приложение «Wipon». Данное приложение можно бесплатно скачать с AppleAppstore и GooglePlaymarket.

Участвовать в акции могут граждане Республики Казахстан, подтвердившие приобретение товара, работы или услуги путем представления снимка фискального чека. В случае не выдачи фискального чека, граждане также могут пожаловаться на эти нарушения.

Победители в розыгрышах будут определяться по методу случайного выбора чека. Таким образом, чем больше отправлено чеков, тем больше у участника шансов выиграть приз. В этот период во всех районах и городах области каждый месяц будут проводиться промежуточные розыгрыши призов и их вручение.

Гранд финал пройдет в конце текущего года в Комитете государственных доходов, где будут вручены ценные призы, в том числе и главный приз – автомобиль.

Главная цель нынешней акции воспитание правовой культуры граждан по вопросам защиты собственных интересов как потребителей товаров, работ и услуг, т.е. другими словами, граждане, требуя чек при оплате товаров, работ и услуг, смогут помочь государству в сборе налогов.

Каждый казахстанец своими активными действиями может внести вклад в сокращение размеров теневой экономики и стимулирование добросовестной конкуренции среди предпринимателей.

Руководитель Управления разъяснительной

работы Департамента государственных

доходов по Туркестанской области

Алибек Лесов