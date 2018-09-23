Число паломников и туристов выросло больше чем на 5%.

Всего за 8 месяцев текущего года Туркестан посетили почти 900 тысяч человек. Специалисты уверены, что людей станет еще больше после реконструкции крепостей вокруг мавзолея Кожа Ахмета Ясави. Кроме того, в скором времени ожидается цифровизация всех памятников старины, сообщает 24.kz.

«За 8 месяцев текущего года от количества потока туристов было поступление в бюджет 3 миллиарда 730 миллионов тенге, в городе будет наблюдаться оживление развития малого и среднего бизнеса, субъектов малого и среднего бизнеса, работающих в направлении оказания услуг туристам, предвидится, естественно, создание новых рабочих мест», — заявляет Гульжамал Дахова, руководитель отдела предпринимательства и туризма Туркестана.

Следующим этапом станет улучшение качества сервиса. Для этих целей в Казахстан пригласили специалистов в области ресторанного и гостиничного бизнеса.