Экспедиция «Абылай ханның қара жолы» достигла города Туркестана. Эта экспедиция в рамках Президентской программы «Рухани жангыру» началась с поляны Абылай хана в Бурабае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выехавшие на трех автомашинах 10 человек проехали тысячи километров по караванному пути XVIII-го века «Кокшетау-Акмола-Улытау-Туркестан» для изучения истории казахской степи. На собрании в акимате Туркестанской области руководитель проекта Мурат кажы Ыдырысулы рассказал о целях этой акции.

«Значение проекта «Абылайханның қара жолы» в модернизации нашей истории очень велико. В нашей группе есть историки, географы, ученые-краеведы и журналисты. Они посещали аулы, собирали легенды и рассказы, отмечали на карте и описывали увиденные исторические места. По итогам поездки будут опубликованы научные статьи. Экспедиция сегодня прибыла в место вечного упокоения Абылай хана — великий город Туркестан. С образованием Туркестанской области для города, имеющего древнюю историю, началась новая эпоха. Поздравляю вас с этим! Туркестан занимает особое место в истории казахского народа», — сказал руководитель экспедиции.

В свою очередь, преподаватель Международного казахско-турецкого университета имени К.А.Яссауи Гаухар Пиримбетова отметила, что путь Абылай хана является самым коротким путем, соединяющим север и юг Казахстана.

«Хан пользовался этим путем в политических и экономических интересах. Вообще, понятия «Абылайдың қара жолы», «Абылайдың қара қосы» сохранились до наших дней в памяти людей. Если учесть, что слово «кара» в казахском языке может иметь значения «священный», «древний», «большой» и другие, смысл словосочетания «Абылайдың қара жолы» — «общеизвестный прямой караванный путь», — сказала Г. Пиримбетова.

Теперь в рамках экспедиции будет подготовлена топографическая карта. После окончания экспедиции планируется провести республиканскую научно-практическую экспедицию в Кокшетау.