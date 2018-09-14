Шымкент и Туркестанская область имеют большой потенциал для развития туристической отрасли.

Иностранных гостей подкупает не только богатая ресурсная база юга, но и особое гостеприимство. Об этом за круглым столом говорили представители нацкопмании «Казах Туризм», местная исполнительная власть и бизнесмены.

За год существования «Казах Туризм» проделал большую работу по увеличению иностранного притока. Однако, по данным специалистов по индексу конкурентоспособности страна находится на 81 месте. Это достаточно низкий показатель, говорят эксперты, также количество людей, которые уезжают из страны отдыхать за рубежом, гораздо больше тех, кто приезжает.

Как увеличить иностранный спрос на местные турпродукты — этим вопросом задаются представители национальной компании «КазахТуризм», местная власть и бизнесмены. Сотрудники нацкомпании активно пропагандируют туристические возможности страны, используя различные методы. Но, по статданным, страна занимает далеко не первые строчки в рейтинге турпривлекательности, признают эксперты.

Впрочем, отчаиваться специалисты не намерены. Они используют возможности социальных сетей. Так, в Казахстан уже несколько раз приезжали китайские блоггеры, которые имеют более 100 миллионов подписчиков в Инстаграм. О красотах страны они активно рассказывают на своих страницах. Однако, особого эффекта это пока не возымело. Бизнесмены уверены, что без вложения крупных инвестиций превратиться в магнит для туристов будет проблематично. За круглым столом, предприниматели, как фактор тормозящий развитие туризма, упоминают дороговизну авиабилетов, отсутствие прямых направлений и, конечно, же отсутствие инфраструктуры.

Для развития туризма нужны деньги и поддержка со стороны государства, — считают они. Как выяснилось, сегодня готовится госпрограмма, согласно которой турпроекты будут поддержаны. Сейчас в разработке 10 приоритетных проектов.

В следующем году иностранным туристам попасть в Казахстан станет легче. После Нового года жители более ста стран смогут оформить электронную визу. На сегодняшний день Казахстан открыл безвизовый въезд на свою территорию для 62 стран.

Жанат Тохтарбай