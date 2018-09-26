В среднем казахстанцу для покупки новой однокомнатной квартиры в 40 кв. м нужно откладывать всю свою зарплату более пяти лет, передает LS.

Однако, если семья решит приобрести вторичную недвижимость, откладывать ежемесячно средства, эквивалентные средней номинальной зарплате, придется чуть меньше чем четыре года.

В региональном разрезе дольше всех на покупку жилья будет экономить житель Шымкента. В этом городе цены на первичку почти достигли 300 тыс. тенге, а зарплата не превысила и 120 тыс. тенге. Меньше всего на недвижимость будут копить жители Атырау и актюбинцы. При этом если в Актобе низкие и доходы, и цены на жилплощадь, то в Атырау высокая стоимость недвижимости и приличная зарплата. Такая же картина наблюдается в Актау.

Между тем, по мнению экспертов, цены на жилье могут вырасти из-за торговых войн между Россией и США. Как они сообщили LS, санкции в первую очередь отразятся на стоимости стройматериалов, что, как следствие, приведет к удорожанию недвижимости.