Осенью 2018 года в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Казахстан планируется призвать свыше 17 тысяч граждан 1992-2000 годов рождения, сообщает сайт Минобороны РК.

В соответствии с законом Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих», а также с Указом Президента РК от 28 февраля 2018 года № 644 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2018 года» призывные и медицинские комиссии приступили к работе по комплектованию молодым пополнением воинские части и учреждения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.

При отборе и распределении призывников по воинским частям будут учитываться результаты предварительного изучения и имеющихся у них специальности, полученные до призыва. Комплектование воинских частей будет осуществляться по экстерриториальному принципу.

Для оперативного решения вопросов о порядке проведения призыва и медицинского освидетельствования в Министерстве обороны Республики Казахстан весь период будет работать «горячая линия».

Ответственные должностные лица дадут разъяснение, ответят на все интересующие граждан вопросы. Получить консультацию можно позвонив по телефонам: 8 (7172) 72-14-20 и 72-16-06.