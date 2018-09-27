В налоговых органах Шымкента традиционный для конца сентября ажиотаж. Истекает срок оплаты имущественного и земельного налога.

В здании управления государственных доходов по Енбекшинскому району огромная очередь. Многие только сейчас вспомнили о необходимости оплатить налоги.

План по налогу на имущество жители Енбекшинского района Шымкента выполнили почти на 106 процентов. В казну поступило свыше 82 млн тенге. По земельному — 42 млн. В районе зарегистрировано свыше 58 тысяч объектов недвижимого имущества. Оплату необходимо произвести в течение ближайших двух дней, в противном случае, будет начисляться пеня. В этом году в отношении злостных неплательщиков значительно ужесточены меры. У злостных должников заблокируют банковские счета.

В эту субботу специалисты будут работать с 9 утра до 6 часов вечера. Для одиноких пожилых людей и инвалидов первой группы предусмотрены льготы. Интересующие вопросы можно задать по телефону 36-71-09.