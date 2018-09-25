Во избежание карманных краж, полицейские Туркестанской области рекоммендуют гражданам быть бдительными. Сотовые- самый популярный объект карманников.

Не стоит оставлять сотовые телефоны и ценные вещи без внимания при посещении общественных мест или поездки в транспорте. Также следует хранить ценные вещи и деньги во внутренних карманах или в закрытых сумках, не привлекая излишнего внимания.

Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то вам необходимо обратиться в полицию по «102».

К примеру, в Туркестанской области полицейские по «горячим следам» раскрыли кражу сотового телефона. Так, в дежурную часть Ордабасинского РОВД с заявлением обратилась молодая женщина о том, что в такси неизвестные похитили из ее сумки сотовый телефон. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье «кража». Сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила более 20 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий ордабасинские полицейские задержали подозреваемую, жительницу Туркестанской области. По факту кражи телефона начато досудебное расследование.

Пресс-служба ДВД Туркестанской области