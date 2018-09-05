Два ЧП с автомобилями произошли в Шымкенте.

4 сентября в Шымкенте на легковушку упало дерево. Данное происшествие произошло примерно в 6 часов вечера. По словам водителя автомобиля, в момент падения старого дерева машина было припаркована прямо под ним.

В результате крупная ветвь дерева угодила прямо на крышу авто. Кроме того были повреждены и линии электропередач. К счастью, никто из людей не пострадал. А вот автомашине нанесен значительный материальный ущерб. Кто будет восстанавливать ущерб — страховая компания, коммунальные службы или сам владелец авто, пока не известно.

А очередное ДТП случилось на пересечении проспекта Тауке хана — Ташенова. Здесь столкнулись три легковушки — «Мерседес Бенс», «ВАЗ 21015» и еще одно неизвестное авто, которое, ударив две автомашины, скрылось с места происшествия. По словам водителей «ВАЗа» и «Мерседеса», предполагаемый виновник, двигаясь на большой скорости по проспекту Тауке хана, сначала ударил «Мерседес», после чего провел дриф прямо на перекрестке и задел задним крылом «ВАЗ» и умчался в направлении Верхнего рынка.