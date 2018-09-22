В 2019 году Шымкентский дендропарк отметит 40-летие. К этой дате именинник преобразится: из областного бюджета выделены средства на его реконструкцию.

Стоянка вдоль улицы Байдибек расширится на 300 метров. Еще одна стоянка на 100 мест появится со стороны ул. Байтурсынова, передает yujanka.kz.

Изменится дизайн фасада главной входной арки.

Парк украсят зеленые скульптуры. Не в смысле скульптуры, выкрашенные в зеленый цвет, а топиары — фигурно подстриженные деревья и кустарники.

Каждый день рано утром люди приходят сюда тренироваться. Для них есть приятная новость: планируется обустроить две дополнительные спортивные площадки и велодорожки.

Не забыли и про тех, кто любит интеллектуальные игры. Уже готовится шахматная доска площадью 15,4 кв. м.

Поменяет облик и Аллея молодоженов. В парке проведут WI-FI, а также оборудуют точки SOS для безопасности посетителей и установят видеокамеры. Для отдыхающих поставят беседки в японском стиле.

Сотрудники парка переменам рады и стараются содержать территорию дендропарка в порядке. Интересный факт: новый руководитель дендропарка Б. Мошкалов недавно нашел деревянную скульптуру медведя, которая долгое время пряталась от глаз посетителей в густых зарослях. Территорию расчистили, проложили к ней дорожку, и теперь «косолапый» тоже может наблюдать за происходящими переменами.

Татьяна Бурдель