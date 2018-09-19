В Толебийском районе медицинская помощь в сельской местности становится доступнее.

В районе завершается установка модульных медицинских пунктов (МП). В этом году такие МП будут построены в семи населенных пунктах.

В селах Оңтүстік и Жоғарғы Қасқасу медицинские объекты практически готовы к вводу в эксплуатации. В ближайшие дни завершатся монтажно-ремонтные работы и будет завезено медицинское оборудование в МП селах Әңгірата, Ақайдар, Алшалы, Төңкеріс, Қорған.

В зданиях имеется тамбур, комната ожидания, кабинет для приема больных, процедурно-прививочный кабинет, помещение для персонала, стерилизационная, помещение для хранения лекарственных средств, санитарная комната, санузел.

Модульный МП из сэндвич-панелей в нашем районе впервые возведен в прошлом году в селе Ынтымақ сельского округа Бірінші Мамыр.

Новые МП-ы будут отапливаются электричеством. Температура в системе составляет 25 градусов, а непосредственно в помещении — 24 градуса.

Программа возведения модульных МП-ов реализуется в районе с начала текущего года по инициативе областного управления здравоохранения. Во многом она снимет острую проблему качества и доступности медпомощи в сельских населённых пунктах.

Важно, что в строительстве МП участвуют местные предприятия.

На следующий год в Толебийском районе планируется построить еще один МП, семь ФАПов.

Пресс-служба акимаТолебийского района