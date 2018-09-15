Для демонстрации современных культурных достижений Казахстана и повышения привлекательности казахстанского туризма 13 сентября в Туркестанскую область прибыли представители ведущих зарубежных средств массовой информации.

По инициативе Министерства иностранных дел РК в составе делегации были журналисты из Великобритании, Франции, Китая, Италии, Кореи, Польши и Индонезии.

Отметим, что данный пресс-тур с участием зарубежных журналистов направлен на укрепление туристского потенциала страны, имиджа Казахстана, в том числе Туркестанской области.

Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев принял журналистов из 7 стран, прибывших для всестороннего ознакомления с работой региона. В ходе встречи глава региона поделился своими мнениями и рассказал о планах и по развитию области.

«Мы встречаемся с Вами на земле священного Туркестана с многовековой историей. Туркестан занимает особое место в истории казахского народа. Туркестанская область является самым крупным туристским регионом в стране. Большое количество туристов хотят увидеть нашу удивительную природу и исторические места.

К примеру, за первое полугодие 2018 года количество посетителей города Туркестан превысило 700 тысяч, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уверен, что предложения и мнения, высказанные на сегодняшней встрече, окажут большое влияние на реализацию концепции Программы развития туристического потенциала Туркестанской области», — подчеркнул Ж.Туймебаев.

В рамках визита гости из-за рубежа посетили Отрарский район. Сотрудники районного акимата познакомили журналистов с историей всемирно известного города Отырар. Гости побывали в мавзолее Арыстан Баб, отведали блюда национальной кухни.

Представители средств массовой информации посетили мавзолей Х. А. Ясави, государственный историко-культурный заповедник-музей «Азрет Султан», а также другие духовные и туристические места Туркестана.

Участники пресс-тура побывали на хлопковых полях, расположенных возле Туркестана и познакомились с процессом сбора урожая хлопка. Стоит отметить, что в этом году в регионе под «белое золото» засеяно порядка 132 тыс. га. Следует подчеркнуть, что данное хозяйство является единственным в стране, где выращивают и экспортируют хлопок.

В Туркестане в ходе пресс-тура делегацию ознакомили с уникальным проектом по переработке верблюжьего молока, инициатором запуска которого выступила компания «Golden Саmel Group LTD». Объем инвестиций в предприятие, которое сможет перерабатывать до 100 тонн молока в сутки и производить различные продукты, в том числе 7 видов энергетических напитков, составил 7 млрд. 600 млн. тенге. Работа крупнейшего предприятия вызвала интерес у иностранцев.

В свою очередь гости, ознакомившись с глубокой историей Туркестанской области, выразили благодарность за высокий уровень проведения пресс-тура.

Пресс-служба акима Туркестанской области