Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев встретился с известным кинорежиссером, заслуженным деятелем Казахстана Сергеем Азимовым и доктором философских наук, профессором Жакыпбеком Алтаевым.

В ходе встречи гости отметили историческое значение и роль Туркестана.

В свою очередь, глава региона подчеркнул необходимость совместной реализации идей и проектов, направленных на развитие Туркестана.

Сергей Азимов рассказал, что в настоящее время в Отырарском районе он снимает документальный фильм о великом ученом Аль-Фараби, а в дальнейшем намерен снять фильмы о городе Туркестан и Х.А.Ясави.

«Мы планируем снять исторический фильм о священном предке для всех тюркских народов — Х.А.Ясави, начиная с его детства и до становления как личности, а также о средневековом городе Ясы. В фильме мы расскажем о науке, школах того времени и о произведениях поэта-мыслителя», — сказал С. Азимов.

В ходе встречи профессор Жакыпбек Алтаев отметил необходимость проведения международных научных конференций, посвященных истории Туркестана.

Пресс-служба акима Туркестанской области