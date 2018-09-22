В честь 20-летия Астаны и 40-летия Государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан» в городе Туркестан стартовал XXII Международный конкурс среди школьников «Ясауитану-2018».

В конкурсе принимают участие более 40 учащихся из Узбекистана, Турции, Кыргызстана, а также из городов Астана, Алматы, Шымкент, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей.

Цель конкурса — знакомство с духовным наследием и учением Хожи Ахмеда Ясави, трудами выдающихся личностей средневековья, похороненных на территории исторического комплекса «Азрет Султан», а также пропаганда истории города Туркестан и ценных экспонатов эпохи Амира Тимура.

Отметим, что конкурс состоит из двух этапов. На первом этапе учащиеся будут соревноваться в знании хикметов Хожи Ахмета Ясави, на втором этапе ответят на вопросы, касающиеся жизни и творчества Хожи Ахмета Ясави, о мавзолее Хожи Ахмета Ясави и его экспонатах. Победителей наградят специальными дипломами, а педагогов — сертификатами.

Напомним, история конкурса «Ясауитану» берет свое начало с 1996 года. Впервые конкурс среди городских школ на районном уровне был проведен в 2006 году, в 2007-2008 годах — на областном, в 2009-2015 годах — на республиканском и с 2016 года конкурс проводится на Международном уровне.

Пресс-служба акима Туркестанской обласи