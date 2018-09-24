На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по вопросам развития туристской отрасли в стране министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы сообщил о планах по восстановлению древней архитектуры Туркестана, передает корреспондент Zakon.kz.

«Успешно осваивают туристский потенциал Каспия соседние страны — Туркмения, Иран, Азербайджан. В связи с этим Казахстану необходимо форсировано работать в этом направлении», — сказал он.

По его словам, аналогичная работа проводится по Туркестану в рамках объектов топ-10 Карты туристификации.

«Как отметил глава государства: «Туркестан не утратил с древних времен присущую ему объединяющую функцию, он является опорой в деле объединения тюркоязычных стран», — пояснил глава ведомства.

В связи с этим, как добавил А. Мухамедиулы, архитектурная концепция развития города ориентирована на восстановление аутентичных образов древнего величия эпохи Шелкового пути вокруг мавзолея Ходжа Ахмета Ясави, являющегося магнитом туристского и паломнического интереса.

«Туркестан должен стать не только культурно-духовной столицей Тюркского мира, но и узнаваемым во всем мире брендом нашей страны», — подчеркнул министр.