В Туркестане запустили завод, который будет производить сухое верблюжье и кобылье молоко.

Инициатором проекта и инвестором является генеральный директор ТОО «Golden Camel» и по совместительству представитель компании Daqing Ян Цзе. По его словам, на заводе работают 85 человек, из них 15 — специалисты из Китая. Зарплата казахстанских рабочих составляет 120 тыс. тенге, при этом предприятие обеспечивает им бесплатное питание и развозку, передает Kazakhstan Today.

«Ежедневно наш завод способен производить 100 тонн сухого порошка из кобыльего и верблюжьего молока. Потребность верблюжьего молока в мире больше, чем мы себе представляем. К примеру, в Индии оно пользуется огромной популярностью, а в Африке его рекомендуют против борьбы с раком и диабетом. Сам проект мы реализовали в Туркестане, где получили поддержку от акимата и Министерства сельского хозяйства, а также вопросы обсуждали с заместителем премьер-министра и руководством Китайского генконсульства», — рассказал Ян Цзе.

Он также отметил, что завод уже зарегистрировал бренд и получил все соответствующие сертификаты. «Для того чтобы не потерять полезные свойства, верблюжье молоко хранится в холодильниках и тестируется сразу после получения. В дальнейшем мы не собираемся останавливаться только на производстве сухого молока, а планируем развитие в других отраслях», — добавил Ян Цзе.

В свою очередь, руководитель управления предпринимательства и инновационного развития Туркестанской области Ганибет Аубакиров сообщил, что предприятие будет запущено в конце сентября. Стоимость проекта составила 7 млрд тенге, из них 98% — китайские инвестиции. Основная часть продукции будет экспортироваться в Китай, Узбекистан и Кыргызстан.

«Для области проект имеет значение в плане обеспечения рабочих мест, поступления налогов и в целом развития региона. В планах представителей Китая не только развитие фермы, но и выпуск йогуртов и консервов. Оборудование привозится с Китая. По проекту планируется привлечь более 125 человек. В настоящее время на заводе работают 85 человек. Китайские рабочие принимают участие только на стадии строительства, а также сам руководитель предприятия и его заместители — представители из Китая. Технический персонал — казахстанцы. Все инженерные кадры китайские в течение года обучат казахстанских рабочих», — рассказал он.

Также Аубакиров отметил, что в производстве будет использоваться сырье местных крестьянских хозяйств.

«Мы договорились с 42 крестьянскими хозяйствами, которые будут доставлять молоко со всех районов Туркестана и Туркестанской области. На основании этого будет обеспечиваться весь объём сырья. Планируется выпускать 100 тонн сухого молока в сутки. На сегодняшний день поголовье скота по области составляет около 29 тыс. Также в планах компании дополнительно обеспечивать фермы», — рассказал он.

Отметим, что на данный момент в области действуют 35 молокоперерабатывающих предприятий. Также в регионе около 15 мелких предприятий по переработке верблюжьего молока. Ежегодный прирост верблюдов составляет 3-4 тыс. голов.

Между тем местные власти со своей стороны проводят активную работу по развитию данного проекта.

«В октябре мы планируем проведение семинаров для крестьян из Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей. Мы планируем собрать и объяснить людям вопросы по льготам, субсидиям, кредитам. Китайские представители также будут объяснять вопросы со своей стороны. Если у мелких предприятий на сегодняшний день есть 5 верблюдов, то они будут покупать ещё 10-20 верблюдов. Они будут вкладывать свои деньги именно в эту сферу. Кроме того, у нас есть льготное кредитование для животноводов», — рассказал заместитель областного управления сельского хозяйства Нуржигит Мырзахметов.